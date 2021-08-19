19 Ağustos 2021 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:59

Aykut Kocaman yönetimindeki 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli takımda bir türlü düzenli oynama imkanı bulamayan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'nin yeni takımı belli oldu.

2019'da Fenerbahçe'den ayrıldığından bu yana boşta olan Kameni, Cibuti Ligi takımlarından AS Arta/Solar'a transfer oldu.

Kariyerinin büyük bir bölümü Espanyol ve Malaga ile La Liga'da geçen Kameni, yeni takımıyla ilk antrenmanına katıldı. La Liga'da 334 kez sahaya çıkan Kameni Süper Lig'de dokuz kez forma giyerken, eldivenleri Volkan Demirel'den almayı başaramamıştı. Bir sonraki sezon ise kadro dışı kalan Kameni, uzun bir aranın ardından geri döndü.

TAKIM ARKADAŞLARI TANIDIK

Kadrosunda daha önce Süper Lig'de forma giyen Dany Nounkeu ve Diafra Sakho'nun yanı sıra bir dönem Arsenal forması da giyen Alex Song'u da bulunduran AS Arta/Solar, 2017'de kurulan oldukça yeni bir takım. Teknik direktörlüğünü aynı zamanda kulübün başkanı Colin Farrell'in yaptığı takım kısa sürede yaptığı önemli takviyelerle dikkat çekiyor.

73 kez Kamerun Milli Takımı'nın formasını giyen Kameni, 2002'de ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. 2014-2015 sezonunda Malaga'da sezonun oyuncusu ödülünün sahibi olan 37 yaşındaki eldiven 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynadığı Espanyol ile 2005-2006 sezonunda Copa del Rey'i kazanmıştı.

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