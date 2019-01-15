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Kamerun basınına göre Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı

Kamerun basını, Carlos Idriss Kameni'nin 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak için Fenerbahçe ile olan kontratını feshettiğini ve transferin bitimine 15 gün kala sürekli oynayağı bir takım arayışına girdiğini yazdı.

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Fenerbahçe'nin Carlos Idriss Kameni ile kontratı karşılıklı anlaşmayla feshettiği öne sürüldü.

Kamerun ve Fransız basınında çıkan haberlere göre; Bu sezon hiçbir maçta süre almayan Kamerunlu kalecinin, bu durumdan sıkıldığı ve 2020'ye kadar olan kontratını karşılıklı anlaşmayla sona erdirdiği belirtildi. Haberin detayında, Kameni'n in bu fesih karşısında tazminat alıp almadığı veya tazminatın miktarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

34 yaşındaki Carlos Kameni'nin, kariyerinin sonuna doğru gelirken 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak istediği ve bu nedenle oynayamadığı Fenerbahçe'den ayrılıp sürekli oynayacağı bir takım arayışına girdiği vurgulandı.

DAKİKASI 2426 EURO'YA GELDİ!

Malaga'dan Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak transfer olan ve yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Carlos Idriss Kameni, sarı lacivertli formayla toplam 16 maçta toplam 1360 dakika süre aldı, kalesinde 20 gol gördü ve bunun karşılığı olarak 1.5 sezonda 3.3 milyon Euro kazandı.

Kameni kariyerinde Kadji, Le Havre, Saint-Etienne, Espanyol gibi kulüplerin de formasını terletti.

(Sporx)

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