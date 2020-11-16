Kamerun'u yine Aboubakar sırtladı

16 Kasım 2020 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:48

Mücadelede Kamerun'un golleri; 26. dakikada Vincent Aboubakar ve 73. dakikada Serge Tabekou'dan geldi.

Mozambik'te Reginaldo 22. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Kamerun gruptaki puanını 10'a yükseltti ve liderliğini perçinledi. Mozambik ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.

2 MİLLİ MAÇTA 3 GOL



Kamerun'un 12 Kasım günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta iki gol atan Beşiktaşlı Aboubakar, bu maçta da golünü attı.

Kamerunlu golcü böylelikle son 2 milli maçta 3 gol kaydetmiş oldu.

Vincent Aboubakar, ilk 11'de başladığı maçın 74. dakikasında kenara geldi.