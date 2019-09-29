Kamil Ahmet sürprizi

Karaman, normal pozisyonu sağ bek olan Kamil Ahmet Çörekçi’ye Beşiktaş maçında sağ açık olarak şans verdi. Joao Pereira ise sağ bek pozisyonunda yer almaya devam etti. Trabzonspor’da sağ açık mevkiisinde Donis Avdijaj forma giyiyordu.