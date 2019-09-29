Kamil Ahmet sürprizi
TRABZONSPOR’UN Beşiktaş’ı konuk ettiği maçta teknik direktör Ünal Karaman’dan ilginç bir tercih geldi.
- Star Spor
Karaman, normal pozisyonu sağ bek olan Kamil Ahmet Çörekçi’ye Beşiktaş maçında sağ açık olarak şans verdi. Joao Pereira ise sağ bek pozisyonunda yer almaya devam etti. Trabzonspor’da sağ açık mevkiisinde Donis Avdijaj forma giyiyordu.
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