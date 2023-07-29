Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in sakatlığı konusunda kulübü Real Madrid bir açıklama yaptı.

TEDAVİSİNE MADRİD'DE DEVAM EDİLECEK

Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'in ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma giyemeyen Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.

18 yaşındaki Arda Güler, sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus maddeler karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.