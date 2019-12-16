Kanada Bulgar takviyesi
Trabzon’un, Ludogorets’te forma giyen sezon sonu sözleşmesi bitecek Jody Lukoki için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.
- Star Spor
BULGAR medyası, Trabzonspor’un Ludogorets’te forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jody Lukoki’yi renklerine bağlamak için kulübüyle görüşmelerde bulunduğunu iddia etti. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen KongoLu Lukoki bu sezon takımının formasıyla 23 maçta 9 gol atıp 1 de asist yaptı. Sözleşmesi 30 Haziran 2020’de bitecek oyuncu için Trabzonspor’un 1 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak kulübünün kapıyı 2 milyon eurodan açtığı haberlerde yer aldı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği bilgisine de yer verildi. Bu arada Novak’a alternatif arayan Bordo-Mavililer’in Çin Ligi ekibi Guangzhou RF’le yollarını ayırmak için gün sayan Sırp savunmacı Dusko Tosic’ten olumlu cevap aldığı belirtildi. Tosic için bonservis ücreti vermeyecek olan Trazonspor bu oyuncunun yüksek olan maaşında indirim yapmasını da bekliyor. 34 yaşındaki Sırp savunmacı Türkiye’de daha önce G.Birliği ve Beşiktaş formalarını giymişti.
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