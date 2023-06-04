Kanada, Sırbistan'ı 3-2 ile geçti

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyondan Sırbistan galibiyet alamadan ayrıldı.

Türkiye'de 2017'den 2022'ye kadar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan, Kanada yenilgisiyle üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadı. ABD'ye 3-2, Türkiye'ye 3-1, Polonya'ya 3-0 kaybeden Sırbistan, son maçında da 3-2'lik skorla mağlubiyet yaşadı.

Kanada ise Antalya etabındaki dördüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Kanada, önceki karşılaşmalarda Güney Kore'yi 3-0 yenmiş, Tayland'a 3-0 ve Polonya'ya da 3-2 mağlup olmuştu.

Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

Salon: Antalya

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Yuliya Akulova (Kazakistan),

Kanada: King, Maglio, Mitrovic, Gray, Howe, Van Buskirk (Ruth, Joseph, Caroline, Jost)

Sırbistan: Busa, Drca, Popovic, Bjelica, Aleksic, Lozo (Lazovic, Aleksandra, Pusic, Milenkovic)

Setler: 18-25, 28-26, 25-23, 18-25, 15-12