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Spor

Kanada'da Cyle Larin tarihe geçti

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada ile Meksika karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Kanada olurken, Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin performansıyla tarihe geçti.

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:40
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2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada, Meksika'yı konuk etti.

Kritik maçta, Meksika karşısında tarihi bir galibiyet elde eden Kanada, Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eti.

45. dakikada Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 52. dakikada bir gol daha kaydeden Larin skoru 2-0'a getirdi. 90. dakikada Hector Herrera'nın golü Meksika'ya yaramadı ve Kanada rakibini 2-1 mağlup etti.

21 YIL SONRA ZAFER

Böylece Kanada, 2000 yılından sonra ilk kez Meksika'yı mağlup etti ve 21 senelik galibiyet hasreti sona erdi.

Öte yandan Cyle Larin, milli takımdaki gol sayısını 22'ye yükseltti ve milli takımdaki en golcü futbolcu rekoruna ortak oldu. 22 gollü Kanadalı eski futbolcu Dwayne De Rosario bunu 81 maçta gerçekleştirirken aynı gol sayısına Cyle Larin 44 maçta ulaştı.

Kanada formasıyla maç başına 0.5 gollük istatistik tutturan Cyle Larin, bir gol daha atması durumunda Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olacak.

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