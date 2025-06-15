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Spor

Kanada'da kazanan Mercedes

Formula 1 Kanada GP'de damalı bayrağı Mercedes'ten George Russell gördü, Antonelli üçüncü sırayı aldı. Verstappen ikinci sırada bitirdi. Yarışın sonuna Norris'in kazası damga vurdu.

Haber Merkezi15 Haziran 2025 Pazar 23:05 - Güncelleme:
Kanada'da kazanan Mercedes
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Formula 1 Kanada GP'de kazanan Mercedes oldu.

Mercedes pilotu George Russell, yarışı ilk sırada tamamladı. Mercedes'in 18 yaşındaki pilotu Kimi Antonelli ise 3. sırayı aldı.

Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen, ikinci sırayı kaptı.

Sezonun lideri Oscar Piastri ise podyum dışında kaldı ve 4. sırada bitirebildi.

Lando Norris, son 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçmeye çalışırken kaza yaptı ve yarış güvenlik aracı altında sona erdi.

İşte ilk 10 sıra

1. Russell, Mercedes

2. Verstappen, Red Bull

3. Antonelli, Mercedes

4. Piastri, McLaren

5. Leclerc, Ferrari

6. Hamilton, Ferrari

7. Hulkenberg, Sauber

8. Alonso, Aston Martin

9. Ocon, Haas

10. Sainz, Williams

  • Formula1KanadaGP
  • GeorgeRussell
  • MaxVerstappen

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