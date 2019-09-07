Kanada'dan Ürdün'e tarihi fark
2019 FIBA Dünya Kupası'nda Kanada, klasman maçında Ürdün'ü 126-71 mağlup etti.
2019 FIBA Dünya Kupası P Grubu klasman maçında Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi.
Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.
Kanada turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Ürdün ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.
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