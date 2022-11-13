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Spor

Kanada'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Kanada Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan kadrosu belli oldu.

AA13 Kasım 2022 Pazar 20:02 - Güncelleme:
Kanada'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
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Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Kanada Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe da yer aldı.

F Grubu'nda Belçika, Hırvatistan ve Fas ile mücadele edecek Kanada'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Milan Borjan (Kızılyıldız), Dayne Clair (Minnesota United), James Pantemis (Montreal).

DEFANS: Steven Vitoria (Chaves), Alistair Johnston (Montreal), Richie Laryea (Nottingham Forest/Toronto), Kamal Miller (Montreal), Sam Adekugbe (Hatayspor), Joel Waterman (Montreal), Derek Cornelius (Panetolikos).

ORTA SAHA: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Jonathan Osorio (Toronto), Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (Deinze), Samuel Piette (Montreal), Mark-Anthony Kaye (Toronto), Ismael Kone (Montreal), David Wotherspoon (St. Johnstone).

FORVET: Alphonso Davies (Bayern Münih), Jonathan David (Lille), Cyle Larin (Club Brugge), Ike Ugbo (Troyes), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Tajon Buchanan (Club Brugge), Junior Hoilett (Reading), Liam Millar (Basel).

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