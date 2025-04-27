İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2025 Pazar / 29 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kanarya, Antep'ten galibiyetle döndü! Fenerbahçe puan kaybına izin vermedi
Spor

Kanarya, Antep'ten galibiyetle döndü! Fenerbahçe puan kaybına izin vermedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

AKŞAM27 Nisan 2025 Pazar 09:17 - Güncelleme:
Kanarya, Antep'ten galibiyetle döndü! Fenerbahçe puan kaybına izin vermedi
ABONE OL

Sarı kart gören Filip Kostic, Beşiktaş maçında cezalı.

Lungoyi, 6. dakikada karşı karşıya direğe takıldı.

Edin Dzeko, ligde 9 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarım saatte üretemedi. Oyun kurmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler, rakip kaleye gidemedi. Kanarya'da özellikle Fred'i iyi marke eden Gaziantep FK, Dzeko'nun geriye gelerek yaptığı pas hatasını iyi değerlendirdi. Maxim, 13. dakikada takımını öne geçirdi. İlk isabetli şutunu 31'de Talisca ile çeken Fenerbahçe'nin 43. dakikadaki golü de elle oynama nedeniyle iptal oldu. İkinci devreye daha istekli başlayan Kanarya'nın 53'teki golü ise ofsayta takıldı. Mourinho'nun takımı, aranan golü 68'de Talisca'nın penaltısıyla buldu. Hız kesmeyen Fenerbahçe, 1 dakika sonra Dzeko ve 72'de Fred ile maçı 4 dakika içerisinde lehine çevirdi. İlk yardaki etkisiz oyununu ikinci devrede tam tersine çeviren Sarı-Lacivertliler, birçok net pozisyondan da faydalanamadı. Kanarya, zorlu deplasmandan 3 puanı alarak maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana indirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.