Sarı kart gören Filip Kostic, Beşiktaş maçında cezalı.

Lungoyi, 6. dakikada karşı karşıya direğe takıldı.

Edin Dzeko, ligde 9 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarım saatte üretemedi. Oyun kurmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler, rakip kaleye gidemedi. Kanarya'da özellikle Fred'i iyi marke eden Gaziantep FK, Dzeko'nun geriye gelerek yaptığı pas hatasını iyi değerlendirdi. Maxim, 13. dakikada takımını öne geçirdi. İlk isabetli şutunu 31'de Talisca ile çeken Fenerbahçe'nin 43. dakikadaki golü de elle oynama nedeniyle iptal oldu. İkinci devreye daha istekli başlayan Kanarya'nın 53'teki golü ise ofsayta takıldı. Mourinho'nun takımı, aranan golü 68'de Talisca'nın penaltısıyla buldu. Hız kesmeyen Fenerbahçe, 1 dakika sonra Dzeko ve 72'de Fred ile maçı 4 dakika içerisinde lehine çevirdi. İlk yardaki etkisiz oyununu ikinci devrede tam tersine çeviren Sarı-Lacivertliler, birçok net pozisyondan da faydalanamadı. Kanarya, zorlu deplasmandan 3 puanı alarak maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana indirdi.