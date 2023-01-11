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Spor

Fenerbahçe transferde perdeyi açtı! Ve Samet Akaydın resmen açıklandı

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile görüşmelere başlandığını açıkladığı Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İHA11 Ocak 2023 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde perdeyi açtı! Ve Samet Akaydın resmen açıklandı
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un 28 yaşındaki defans oyuncusu Samet Akaydın ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Samet Akaydın transferi için "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.

İmzanın ardından Samet Akaydın'ın ilk mesajı ise "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe." oldu.

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