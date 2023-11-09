Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İşte karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler...

TÜRK TAKIMLARINA GALİBİYETİ YOK

Bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir Avrupa kupası maçını kazanamayan Ludogorets (1B 2M), son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı (1-3 vs Fenerbahçe & 1-2 vs İstanbul Başakşehir).

BULGAR EKİPLERİNE SON 3 MAÇTA YENİLMEDİ

Bulgaristan takımlarıyla oynadığı son üç Avrupa Kupası maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (2G 1B), ilk iki karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı (1980/81 UEFA Kupası vs Beroe Stara Zagora).

ÜST ÜSTE 3 YENİLGİYİ 2022'DE YAŞADI

Avrupa kupalarında oynadığı son iki maçı kaybeden Ludogorets, üst üste üç mağlubiyetlik bir seriyi en son Temmuz-Ağustos 2022'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yaşadı.

SON 21 MAÇTA SADECE 1 YENİLGİ

Avrupa arenasında çıktığı son 21 maçın sadece birini kaybeden (17G 3B) ve son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, tek mağlubiyetini bu süreçte gol atamadığı tek mücadelede aldı (0-1 Sevilla).

SON İKİ SEZONDA EVİNDE 4'TE 3

Son iki Avrupa kupası sezonunda evinde oynadığı dört grup maçının üçünü kazanan Ludogorets (1M), daha önceki yedi sezonluk süreçte aldığı galibiyet sayısını eşitledi (3G 7B 11M).

FENERBAHÇE BİR İLKİN PEŞİNDE

Avrupa kupalarında oynadığı son dört deplasman maçını kazanan Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez üst üste beş dış saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.

KALEYE GELEN 16 ŞUTUN 9'U GOL

Bu sezon Konferans Ligi gruplarında Ludogorets kalesine gelen 16 şutun dokuzu (kendi kalesine goller hariç) gol oldu (%56). Şu ana kadar kalesinde gördüğü isabetli şutların daha büyük bölümü gol olan tek takım AZ Alkmaar (%67; 8/12).

PIOTROWSKI'YE DİKKAT

Ludogorets forması giyen Jakub Piotrowski bu sezon Konferans Ligi ilk grup maçında Spartak Trnava kalesine gönderdiği dört şutta da isabet bulup iki gol kaydederken, daha sonraki iki karşılaşmada çektiği beş şutta isabet sağlayamadı.

ÜÇ TAKIMDAN BİRİ FENERBAHÇE

Bu sezon Konferans Ligi gruplarında Eintracht Frankfurt ve Fiorentina ile birlikte en fazla oyuncusu 2+ gol atan üç takımdan biri Fenerbahçe (Michy Batshuayi, Miha Zajc & Joshua King).

İRFAN CAN'DAN 4 GOL

İrfan Can Kahveci bu sezon Avrupa kupalarında dört gol attı (Konferans Ligi ön elemeleri). Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda rakip fileleri daha fazla havalandıran sadece iki oyuncu var: Tuncay Şanlı (2004/05; 5 & 2006/07; 6) Semih Şentürk (2008/09; 5)