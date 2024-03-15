Fenerbahçe, Union Saint-Gillose'yi geçerek Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi 15 Mart Cuma günü saat 16.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi TV 8.5'tan yayınlanacak.
İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri...
Lille
Fiorentina
PAOK
Viktoria Plzen
Aston Villa
Club Brugge
Olmpiakos
KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin kura çekiminde seri başı uygulaması bulunmuyor. Bu tura kalan takımların isimleri torbaya konulacak ve eşleşmeler belli olacak. Çekilen ilk takım, ilk maçı sahasında oynayacak.