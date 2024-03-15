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Spor

Kanarya çeyrek final biletini kaptı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe dün akşam Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gillose'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçın avantajını kullanarak çeyrek finale yükseldi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

15 Mart 2024 Cuma 08:58 - Güncelleme:
Kanarya çeyrek final biletini kaptı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
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Fenerbahçe, Union Saint-Gillose'yi geçerek Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi 15 Mart Cuma günü saat 16.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi TV 8.5'tan yayınlanacak.

İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri...

Lille

Fiorentina

PAOK

Viktoria Plzen

Aston Villa

Club Brugge

Olmpiakos

KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin kura çekiminde seri başı uygulaması bulunmuyor. Bu tura kalan takımların isimleri torbaya konulacak ve eşleşmeler belli olacak. Çekilen ilk takım, ilk maçı sahasında oynayacak.

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