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Kanarya dört koldan

Sarı-Lacivertliler’in golcü arayışlarında listesinde Babacar, Lallana bulunuyor. Orta sahaya Talisca, sol açığa Konoplyanka’nın ismi geçiyor. Başkan Koç bugün bombaları patlatacak.

  • StarSpor
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TRANSFERDE ilk olarak stopere Sadık Çiftpınar’ı alan Fenerbahçe’de bugün önemli gelişmeler bekleniyor. Başkan Ali Koç, bugün 21.00’de yapacağı “Camiaya sesleniş” konuşmasında alınacak isimleri ve transferdeki son durumu açıklayacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar şimdi Koç’un vereceği müjdeli haberlere odaklanmış durumda.

KİRALIK TEKLİFİ YAPILDI

Fenerbahçe’de golcü adayları arasında Sassuolo’da forma giyen Khouma Babacar ile Liverpool’da oynayan Adam Lallana isimleri öne çıkıyor. Sassuolo’da mutsuz olan Babacar’ın 2022’ye kadar sözleşmesi var. Lalana da Liverpool’da forma savaşında gerilerde kaldı, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Kanarya iki oyuncudan birisini kiralık olarak almak amacında.

TALİSCA İSTANBUL’U İSTİYOR

Sarı-Lacivertli takımın patronu Koç’un orta alanda patlatacağı büyük bombanın Talisca olduğu belirtiliyor. Beşiktaş’tan ayrılıp Çin’e giden Sambacı’nın Kanarya’ya sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor. Schalke 04’te görev yapan sol açık Yevhen Konoplyanka da transferi beklenen bir başka oyuncu. 29 yaşındaki Ukraynalı star da kiralanacak.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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