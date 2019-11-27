Kanarya geçen sezonu katladı

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F.BAHÇE bu sezonki performansı ile geçen sezonu neredeyse ikiye katladı. Kanarya geçen yıl ilk 12 maçta Cocu ve Koeman yönetiminde 12 puan toplayarak 12. sırada yer almıştı. Bu sezon ise Sarı-Lacivertli takım Ersun Yanal idaresinde 21 puana ulaştı ve sıralamada 4. durumda yer alıyor. Ancak, Yanal bu başarısına rağmen tüm sezonlar dikkate alındığında istenen puanları toplayabilmiş değil. Kanarya lig tarihinde 9 kez 12. haftayı 21 ve daha az puanla geçerken, bunların sadece birinde (2010-11) şampiyon oldu.