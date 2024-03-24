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Spor

Kanarya geriye düştüğü maçı çevirdi! Dev derbide kazanan Fenerbahçe

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 tamamlayarak derbide kazanan taraf oldu.

24 Mart 2024 Pazar 16:22 - Güncelleme:
Kanarya geriye düştüğü maçı çevirdi! Dev derbide kazanan Fenerbahçe
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı. Konuk ekip Galatasaray, maçın 4. dakikasında Arzu Karabulut'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 9. dakikada Ece Türkoğlu ile karşılık verdi. Sarı lacivertli takım 70. Zenatha Coleman ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 kazandı.

Son maçta Beylerbeyi'ne 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle moral buldu. Galatasaray ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından sarı lacivertli takım puanını 57'ye yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hakkarigücü ile sahasında oynayacak. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

LİGDE PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE

1. (59) Galatasaray

2. (57) Fenerbahçe

3. (54) Fomget Gençlik

4. (50) Pendik Çamlıkspor

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