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Spor

Aranan golcü bulundu! Fenerbahçe, Maxi Gomez ile el sıkıştı

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe, mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin Valencia forması giyen Maxi Gomez ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

6 Ağustos 2022 Cumartesi 23:18 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, santrfor transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-lacivertliler Maxi Gomez ile el sıkıştı.

İspanyol El Desmarque'den Jaime Ruix'nin haberine göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki Uruguaylı golcü ile el sıkıştı ve anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine kulübüne haber veren Maxi Gomez, Atalanta ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldı.

Transfer için istekli Club Brugge, Espanyol, Celta Vigo gibi kulüpler olmasına rağmen Maxi Gomez'in tercihi Fenerbahçe oldu.

MAXİ GOMEZ'İN PERFORMANSI

Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir. Kulüp kariyerinde 233 maça çıkan Gomez, 82 gol atıp, 34 asist üretmiştir. Ülkesinin milli formasıyla da 27 maça çıkan 1.86'lık oyuncu, 4 gol kaydetmiştir.

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