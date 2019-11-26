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Kanarya gurbette kayıp

Sarı-Lacivertli takım geçen sezondan bu yana ligde Anadolu ekipleriyle deplasmanda oynadığı 17 maçın 9’unu kaybetti. 5 kez de berabere kalarak toplamda 37 puan kaybı yaşadı.

  • Star Spor
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GEÇEN sezon özellikle deplasmanda aldığı başarısız sonuçlarla sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, bu sezon daha başarılı olsa da yine de İstanbul dışındaki maçlarda zorlanıyor. Sarı-Lacivertli takım, geçen sezon İstanbul ekiperi dışındaki Anadolu takımları ile deplasmanda 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların sadece ikisini kazanabildi.

TABLO YİNE DEĞİŞMEDİ

Diğer 12 maçta 7 mağlubiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı. Bu sezon ise Kanarya, Anadolu deplasmanlarında 4 kez puan mücadelesi verdi. 1 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe geçen sezondan bu yana Teknik Direktör Ersun Yanal yönetilinde 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

7 GOL ATTI, 18 GOL YEDİ

Fenerbahçe bu süreçte sadece Konyaspor (1-0), Erzurumspor (1-0) ve Denizlispor’u (2-1) mağlup edebildi. Yeni Malatya ile iki kez karşılaşıp, birini kaybetti (0-1), bir kez berabere kaldı (0-0), Alanyaspor’a 2 kez yenildi (0-3, 1-3), Kayseri’ye de yine 2 kez (0-1, 0-1) kaybetti. Sarı-Lacivertli takım bu karşılaşmalarda sadece 7 gol atabildi, kalesinde 18 gol gördü.

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