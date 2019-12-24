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Spor

Kanarya ikiye katladı

FENERBAHÇE geçen sezonun 16. haftasında 15 puanla 17. sırada yer almıştı.

Star Spor24.12.2019  00:17 - Güncelleme: 24.12.2019  00:17

Sarı-Lacivertliler geçen sezon dibi gördüğü o dönemdem 1 yıl sonra bu kez şampiyonluk yarışına ortak olurken 28 puanla, 2018-19 performansını ikiye katladı. Aslında 16. Hafta Fener için kabus olabilirdi. Ancak Beşiktaş galibiyeti ile morali de yükselen Fenerbahçe iyice havaya girdi. Öte yandan Beşiktaş’ı yenerek derbi maçlardaki farkını bir kez daha ortaya koyan Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı son 9 maçı kaybetmedi, son 17 derbide ise 1 kez mağlup oldu. Kanarya derbilerde son dönemde beraberlikle dikkat çekerken, 6 maçlık bu seriyi Beşiktaş ile bitirdi.

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