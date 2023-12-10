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Spor

Kanarya, Kartal'ı Dolmabahçe'de ezdi! Fenerbahçe'den unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe dün akşam akşam Beşiktaş'ı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin oynadığı ezici oyun ise izleyenlerden alkış aldı. İşte Fenerbahçe'nin rakibi karşısında elde ettiği o üstünlük...

Akşam10 Aralık 2023 Pazar 09:07 - Güncelleme:
Kanarya, Kartal'ı Dolmabahçe'de ezdi! Fenerbahçe'den unutulmaz galibiyet
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Beşiktaş, 9 yıl sonra evinde FB'ye lig maçı kaybetti.

F.Bahçe 42 kez ceza sahasına girdi, Kartal 9 kez.

Kara Kartal derbiyi 1 isabetli şutla tamamladı...

9 isabetli şutun dışında İrfan Can Kahveci de direğe takıldı.

Fenerbahçe, 2014-15'ten bu yana Beşiktaş'a karşı bir lig maçında 3.94 ile en fazla gol beklentisi üreten takım oldu.

Kanarya'da 11 kez fileleri havalandıran Szymanski, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşan Szymanski; en çok fırsat bulduğu maçı oynadı. Polonyalı, 21 şutun 7'sinde devredeydi.

İsmail Kartal, Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Edin Dzeko, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de iç sahada yediği en erken golü kaydetti.

BİRLİKTELİK ŞAMPİYON YAPACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbi zaferinden sonra şunları söyledi: "Bazı nedenlerle zorlandığımız dönemde 1-2 takılma oldu. Ligin lideri biziz. Bütün çalışmamız oyunu domine etme yönündeydi. Futbolcularımız izin istedi, verdim. Normalde izin vermem. Trnava maçı var, hak ettiler. Birliktelik şampiyonluk getirecek. Crespo'yu hem rakibe göre hem performansından dolayı seçtik.

Djiku 4 antrenmana çıktı, 'Oynatırsan oynarım' dedi. Durumunu 10 üzerinden 6,5 ya da 7 gördüğünü söyledi. Ferdi benim evladım gibi. O dönem sol bek oynatmak istemiştik. Başkan'a Ferdi'yi ikna edeceğimi söyledim. Ona sağ açık başlayıp bek oynadığımı söyledim. Ailesiyle konuşup kabul etmişti. Rıza hoca arkadaşımdır, yeni yönetime başarılar dilerim."

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