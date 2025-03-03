Bu sezon Kadıköy'deki en coşkulu FB tribünü vardı.

Kanarya ilk 35 dakikada 6 şut atıp 3 gol çıkardı.

Avrupa'da en çok kafa golü atan (14) takım Fener.

Rakibinin puan kaybettiği günde Kanarya bu bilinçle çok iştahlı başladı. Klasik Mou futbolunun aksine önde basan, şiddetli pres uygulayan F.Bahçe vardı. Topu talep etmeyen Antalya baskı yapmadı, bu plan başlarına çorap ördü. Kornerlerde zaafı olan Akdeniz ekibi, ilk hatayı da buradan yaptı, Mert kafayla rahat avladı. İkinci golde Dzeko çok çabaladı, Samudio'dan kapıp çevirdi, 26'da Tadic attı. 30'da Nesyri fırsatçılığını konuşturdu, bu golün öncesinde de Dzeko vardı. Adeta hem devre hem maç (!) bitti; 3-0! İkinci yarı Antalya'nın reaksiyon vermediğini gören Fener, gol aramaya devam etti. 65'e kadar sonuç çıkmadı, Mou vitesi düşürüp bekleyişe başladı. İlk yarıdan fişi çeken Sarı-Lacivertliler artık Avrupa maçına odaklandı.