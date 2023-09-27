Yaz transfer dönemini 6 numara almadan kapatan Fenerbahçe, bu pozisyon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, ocak ayında ön libero takviyesi için mesai harcayacak. Listenin başında ise daha önce de Kanarya'nın listesinde olan Jorginho var.

İngiliz basını, Arsenal'de Teknik Direktör Mikel Arteta'nın planları arasında yer almayan oyuncunun ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atabileceğini yazdı. Lefootenbref adlı sitedeki haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe, takviye arayışını sürdürüyor. İstanbul kulübü, yaz transfer döneminin bitiminden hemen önce İtalyan-Brezilyalı orta saha oyuncusu Jorginho'yu neredeyse kadrosuna katıyordu.

'AVRUPA'DA İLGİ GÖRMÜYOR'

Jorginho şu anda Arsenal'de zor bir durumda ve Teknik Direktör Mikel Arteta'nın planlarına uymuyor. Dünyanın en iyi pivotlarından biri olarak kabul edilen Jorginho'nun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Arsenal'in, ayrılışını kolaylaştırmasına rağmen Almanya, Fransa veya İspanya'daki hiçbir kulüpten ilgi görmedi. Fenerbahçe ise bu durumu değerlendirerek Jorginho'yu kadrosuna katmayı umuyor. Mali teklif diğer kulüpler kadar yüksek olmasa da Türk kulübü, transfer döneminin son günlerinde oyuncunun olumlu tepkisinin önümüzdeki Ocak ayında anlaşmayla sonuçlanacağından emin.

'YOLU TÜRKİYE'YE DÜŞEBİLİR'

Yıldız orta saha ise gelen tüm teklifleri değerlendirecek. Kendisi için daha iyi bir anlaşma bulamaması durumunda Türkiye'ye yönelecek."

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Chelsea'den Arsenal'e 11.30 milyon euro bedelle giden Jorginho, istediği süreyi alamıyor. Başarılı orta saha, bu sezon 5 maçta toplam 75 dakika süre aldı. İlk 11 şansı bulamayan Jorginho, herhangi bir skor katkısı veremedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31'lik oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro.