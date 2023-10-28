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Spor

Kanarya rekora koşuyor! Hedefte dünya devi var

Sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe istatistikleri alt üst etmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler oynadığı 18 karşılaşmanın hepsinden galip ayrıldı ve rekora adım adım yaklaşıyor. İşte detaylar...

Sabah28 Ekim 2023 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Kanarya rekora koşuyor! Hedefte dünya devi var
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Konferans Ligi 3. hafta sınavında Ludogorets'i 3-1 geçen Fenerbahçe, ortaya koyduğu futbolla gözlerin pasını siliyor.

GÖZLER YENİ REKORLARA ÇEVRİLDİ

Bu sezon 18'de 18'lik formuyla sükse yapan sarı-lacivertliler, geçen dönem ligde Gaziantep FK (3-0 hükmen) ile kupa finalinde Başakşehir'den (2-0) aldığı galibiyetle serisini 20 karşılaşmaya yükseltti. 7 Haziran 2023'ten bu yana kazanma alışkanlığı edinen Fenerbahçe; bu sezon Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 9, Süper Lig'de de yine aynı sayıda maçtan zaferle döndü. Türkiye'de futbol dersi veren İsmail Kartal'ın öğrencilerinin yakaladığı grafik, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rekorları akıllara getirdi.

1 MAÇLA MANCHESTER CİTY'Yİ YAKALAYACAK

En son 4 Haziran'da Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 2022-2023 ila 2023- 2024 arasında aldığı art arda 20 galibiyetle üst düzey 5 lig ve Süper Lig içinde Avrupa'nın en iyi 4'üncü galibiyet serisine imza attı. Kanarya'nın önünde Alman devi Bayern Münih, 2019-20/2020-21'de 23 maçlık performansıyla zirveyi domine etti. Real Madrid, 2014-15 sezonunda 22, Manchester City de 21 karşılaşmadan alnının akıyla çıkarak ilk 3 sıralamayı oluşturdu.

İNGİLİZLER HAYRAN KALDI

Fenerbahçe'nin bu sezon 18'de 18'lik galibiyet serisi Avrupa'yı da salladı. İngiliz gazetesi Daily Mail, sarı-lacivertlilerin dillere destan başarısı için 'Avrupa'nın en iyi takımı ile tanışın' yorumunu yaptı. Kanarya'nın, Süper Lig'de ve Avrupa'da 9'ar galibiyetle inanılmaz ve kusursuz bir performansa imza attığının altı çizildi.

KADIKÖY'DE PARÇALIYOR

Bu sezon bileği bükülmeyen F.Bahçe, Kadıköy'deki gol performansıyla da rakiplerinin kâbusu oluyor. Süper Lig ve Avrupa'da sahasında 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip filelere 37 gol bıraktı. Fenerbahçe, evinde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu. Kanarya'nın, Ülker Stadı'nda en çok gol attığı müsabakalar 5'er golle Konferans Ligi ön elemesindeki Zimbru ile ligdeki Rize karşılaşması oldu. Kadıköy'de fileleri sarsan isimler ise şöyle: Szymanski (7), Dzeko (6), İrfan Can (6), Tadic (3), King (2), Batshuayi (2), Kent, Becao, Oosterwolde, Crespo, Serdar Aziz, Djiku, Osayi, Zajc, Ferdi, Kent ve Başakşehir'den Duarte kendi kalesine.

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