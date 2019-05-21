Kanarya sil baştan

HÜSRAN sezonunu geride bırakmak üzere olan Fenerbahçe’de gelecek dönem hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sezonki başarısızlığa imza atan isimlerin büyük çoğunluğu ile yollar ayrılacak. Takımdan gidecek isimlerle ilgili olarak Teknik Direktör Ersun Yanal bir rapor hazırlarken, Yönetim Kurulu da bu rapor doğrultusunda oyuncularla ilgili son kararı verecek.

VOLKAN’A “JÜBİLE YAP”

Mevcut kadroda kiralık olarak bulunan Ayew, Benzia ve Slimani’ye güle güle denecek. Kaleci Volkan’dan jübile yapması istenecek, Kameni’ye takım bul denecek. Neustadter, Skrtel, Şener ve İsmail gelecek sezonun kadrosunda bulunmayacak. İsla, Hasan Ali, Sadık ve Serdar ekstra bir gelişme olmazsa seneye de Sarı-Lacivertli formayı giyecekler.

SOLDADO BELİRSİZ

Mehmet Topal, Tolgay, Alper, Valbuena gelecek sezon düşünülmeyen isimler arasında bulunurken, Eljif, Jailson, Zajc, Dirar ve Mehmet Ekici, Yanal’ın kadroda kalmasını istediği oyuncular arasında yer alıyor. Forvette Slimani’nin yanı sıra Frey de istenmeyen bir diğer golcü. Soldado konusunda ise Yanal, hücuma yapılacak transferlere göre karar verecek.