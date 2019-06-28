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Kanarya’da Donsah sesleri

İtalyan Tutto Mercato sitesi, Fener’in 23 yaşındaki Ganalı ön libero için harekete geçtiğini iddia etti. Bologna’nın Antalya’nın da listesined olan Donsah için 7 milyon euro fiyat biçtiği ifade ediliyor.

  • Star Spor
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YENİ sezonda şampiyon olacak iddialı bir kadro kurmayı planlayan ve arayışlarına dört koldan devam eden Fenerbahçe için İtalya basınından flaş bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Sarı Lacivertli kulübün Bologna forması giyen Godfred Donsah ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Parma ve Cagliari’yle görüşmesine rağmen İtalya’dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen 23 yaşındaki Ganalı merkez orta saha oyuncusu için bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor’un da devrede olduğu belirtildi. Bologna ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Donsah’ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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