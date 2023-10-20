Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, devre arası transfer çalışmaları da başladı.

Sarı-lacivertli takımın önceliği 6 numara transferi gerçekleştirmek.

Bu bölge için birçok aday belirleyen Fenerbahçe'nin hedeflerinden birinin de Damian Szymanski olduğu iddia edilmişti.

28 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir girişimin olabileceği öne sürülmüştü.

Yunan basını, adı Fenerbahçe'yle anılan Damian Szymanski için AEK'ya transfer teklifi gelmediğini duyurdu.

Haberde; 'Fenerbahçe'den AEK'ya henüz teklif yok' denildi.

Damian Szymanski, ön libero dışında stoperde de görev yapabiliyor.

Atina ekibiyle bugüne kadar çıktığı 130 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.

Szymanski'nin AEK ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

AEK'nın yanı sıra Daha önce Wisla Plock, GKS Belchatow, Jagiellonia Bialystok ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.

Szymanski, 15 kez forma giydiği Polonya Milli Takımı'yle 2 kez gol sevinci yaşadı.

28 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...