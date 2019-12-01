Kanarya’da Hasan Ali şoku
Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe’ye konuk olan Fenerbahçe’de karşılaşmaya dakikalar kala Hasan Ali Kaldırım şoku yaşandı.
- Star Spor
Isınma öncesinde sahaya çıkan ve kendisini deneyen tecrübeli sol bek, sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını belirtince Teknik Direktör Ersun Yanal, Deniz Türüç’ü ilk 11’e aldı. Hasan Ali’nin sakatlığı sonrası sistemde değişikliğe giden Yanal, sol beke Dirar’ı çekerken, sağ bekte de Ozan Tufan’a görev verdi. Deniz forvet arkasında oynarken, yaklaşık 1.5 ay sonra sahalara dönen Max Kruse forvet başladı. İyileşen Vedat Muriç ise yedek soyundu,
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