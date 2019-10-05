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Kanarya’da ‘penaltı’ isyanı

31. dakikada Isla’nın ortasında top Celutska’nın eline geldi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu “Penaltı yok” dedi, VAR’dan da uyarı gelmeyince Fenerli oyuncular büyük tepki gösterdi.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. 31. dakika oynanırken, sağdan ceza alanı köşesinden Maurico Isla’nın içeriye çevirdiği top Celutska’nın açık olan eline geldi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, önce “Devam” kararı verdi, sonra da “Bekleyin” işareti yaptı. VAR hakemi Fırat Aydınus’tan herhangi bir uyarı gelmeyince de oyunun taçla başlamasını istedi. Bu karar Fenerbahçeli futbolcuları isyan etti. Başta kaptan Emre Belözoğlu olmak üzere Sarı-Lacivertliler bir süre itirazlarını sürdürdü ama sonuç değişmedi.

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