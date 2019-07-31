32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5613
  • 6,2099
  • 254.932
  • 102686
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kanarya’da Portakal zamanı

Fenerbahçe, Sporting Lizbon’dan ayrılma kararı alan Bas Dost için devreye girdi. Hollandalı golcüye Sevilla, Bordeaux ve Tigres’in de talip olduğu öğrenildi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GOLCÜ arayışlarına devam eden Fenerbahçe’nin gündemine giren son ismin Bas Dost olduğu ortaya çıktı. Hollandalı futbolcu kulübü Sporting Lizbon’dan ayrılma kararı alırken, Portekizli yöneticilerle yaptığı görüşmeden sonra takım arama izni aldı. Hollandalı Bas Dost’n menajeri çeşitli kulüplerle görüşmeye başladı.

Portekiz basını da 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuya çok sayıda teklif olduğunu vurgularken, Fenerbahçe, Sevilla, Bordeaux ve Tigres’in bu takımlar arasında öne çıkanlar olduğunu ileri sürdü. Kanarya’nın Sporting Lizbon’a golcü oyuncu için bir yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu medyada yer aldı.

Teklifte yer alan rakamlar açıklanmazken, Sarı-Lacivertliler’in kiralama önerisi olarak 1 milyon euronun üzerine çıkmayacağı öğrenildi. Sporting Lizbon henüz kendisine ulaşan tekliflere bir yanıt vermedi. Bas Dost geçen sezon Portekiz ekibinde 35 resmi maçta görev alırken, 23 gol attı.

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den üç ülkeye 1,5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den üç ülkeye 1,5 milyar dolarlık silah satışı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

AYM'den 'barış bildirisi' ile ilgili hak ihlali açıklaması

AYM'den 'barış bildirisi' ile ilgili hak ihlali açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

KKTC'den Yunanistan'a yanıt: Türk ulusu arkamızdadır

KKTC'den Yunanistan'a yanıt: Türk ulusu arkamızdadır

Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi

Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi

CHP'li başkan belediye şirketinin başına kardeşini getirdi

CHP'li başkan belediye şirketinin başına kardeşini getirdi

Rus gemisine el koydular

Rus gemisine el koydular
 

POPÜLER HABERLER

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

İşte Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları

İşte Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları

Sadece ağaçları kullanarak ormanın ortasında bakın ne yaptı?

Sadece ağaçları kullanarak ormanın ortasında bakın ne yaptı?

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA