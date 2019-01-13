Kanarya’dan garanti isteyen Moses’e rest

FENERBAHÇE ara transfer döneminde listesine aldığı Victor Moses’ten vazgeçme noktasına geldi. Sarı-Lacivertliler, Chelsea’de forma şansı bulamamasına karşın yarım sezon için 2 milyon euro talep edip “Paramı ya peşin verin ya da banka garantisi gösterin” talebi üzerine 28 yaşındaki oyuncuya rest çekti. İngiliz basını da, “Fener, maddi konularda anlaşamadığı için Moses’ı kiralama kararını askıya aldı” diye yazdı. Nijeryalı oyuncu bu sezon 6 maçta oynadı, gol atamadı.