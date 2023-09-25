Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, dış sahada oynadığı mücadeleden 1-0'lık sonuçla galip ayrılarak resmi maçlarda 12'de 12 yaptı ve ligde de 5'te 5 ile zirvedeki yerini korudu.

ZAFER GOLÜ İRFAN CAN'DAN

Bu sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe'nin yıldızlarından İrfan Can Kahveci, başarılı performansını Alanyaspor deplasmanında da sürdürdü. Milli formayla da eski günlerine geri dönen İrfan Can, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kadıköy'de 3-2 kazanılan karşılaşmada bu sezonki ilk golünü atmıştı. Dün de dakikalar 43'ü gösterdiğinde Dzeko'nun pasında savunmaya çarpan topta ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Rakibini geçen yıldız futbolcu, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu kaleci Yusuf'un bacak arasından geçirerek golünü attı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kanarya'daki kariyerinde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı ve bu golleri de Akdeniz temsilcilerine karşı atmış oldu. İrfan, 90+3'te de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı

OSAYI-SAMUEL HIZIYLA KAZANDI

Osayi-Samuel... İlk 11'de başladığı karşılaşmanın en iyilerindendi. Savunmadaki sağlamlığı takıma güven verdi. 25 yaşındaki futbolcu, savunmanın arkasına gönderilen bütün pozisyonları hızıyla kesti, tehlikenin büyümesini önledi. 79. dakikada 4 Alanyalı oyuncunun arasından topu takım arkadaşlarına kazandırdığı pozisyonda da hocası ve taraftarlarından büyük alkış aldı.

DZEKO ELİNDEN GELENİ YAPTI

İtalyan ekibi İnter'den takıma katılan Edin Dzeko, Alanyaspor karşısındaki performansı göz doldurdu. Bosnalı santrafor, 43. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluştu. Dzeko, sağ çarprazdan gelen İrfan Can Kahveci'yi gördü. Dzeko'nun pası rakibin ayağına da çarpması sonucu İrfan'ın önünde kaldı. İrfan Can Kahveci pozisyonun devamında ağları havalandırarak takımını öne geçiren golü kaydetti. Dzeko, 55. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta iyi yükseldi, kafayı vurdu fakat top direğin dibinden auta çıktı. Dzeko, zaman zaman ise geriye gelip, takım arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştı. Dzeko, 5 lig mücadelesinde 4 kez ağları havalandırırken, 2 defa asist yapma başarısına ulaştı. Dzeko, 78. dakikada yerini Oosterwolde'ye bıraktı.

OOSTERWOLDE KORKUTTU

Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan takıma katılan Jayden Oosterwolde, dünkü mücadelenin ilk 11'inde yer bulamadı. 7. resmi maçına çıkan Hollandalı sol bek, 78. dakikada oyuna dahil oldu. 22 yaşındaki oyuncu, savunmada elinden geleni yapıp, rakip hücumculara geçit vermemeye çalıştı. Genç futbolcu, zaman zaman ise hücuma çıkıp, takım arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştı. 90+7'de bir pozisyonda yerde kalan Oosterwolde, yürekleri ağza getirdi. Hareketsiz yerde kalan futbolcu, sağlık ekibinin gelmesiyle kendine geldi.

SZYMANSKI ZORLADI AMA OLMADI

Sarı lacivertli ekibin Polonyalı hücum oyuncusu Szymanski, ilk 11'de sahaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde skora katkı yapamadı. Ancak tecrübeli oyuncu, mücadelesiyle alkışları toplarken, üçüncü bölgede elinden geleni yaptı. Syzmanski, Süper Lig'de 5 maçta 2 gol, 1 de asist yaptı.

FRED HER YERDE!

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, gösterdiği performansla kısa sürede Sarı- lacivertliler'in gözdesi haline geldi. Son olarak Nordsjaelland maçında 2 asist yapan 30 yaşındaki oyuncu, dünkü Alanyaspor mücadelesinde de basmadık yer bırakmadı. Orta alanda takımının itici gücü olan Fred, birçok pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Fred'in yaptığı driplingler, rakibi de zora soktu. Fred, savunmaya da dönerek, rakibin ataklarını kesti. 74. dakikada Fred'in harika pasında Dzeko, topu auta yolladı. 90 dakika sahada kalan Fred, bu sezon 4. lig mücadelesine çıktı. Henüz gol ve asist başarısına erişemeyen Brezilyalı futbolcu, başarılı pas yüzdesiyle göz doldurdu.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞ

Fenerbahçe'nin kalesine kısa sürede alışan Dominik Livakovic, Alanyaspor karşısında kalesine çok fazla top gelmese de kritik bir kurtarışa imzasını attı. İlk yarının ortalarında Alanya'nın savunma arkasına attığı topta kalesini terk ederek topu uzaklaştıran Livakovic, 40'ta ev sahibinin kullandığı kornerde Richard'ın vuruşunda zor pozisyonda harika bir kurtarış yaptı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven, 85'te ceza sahasına gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Livakovic, böylece Kanarya'daki 3. sınavında ilk kez kalesini gole kapattı.

DJIKU GEÇİT VERMEDİ

Bu sezon Fenerbahçe'ye katılan Alexander Djiku, deplasmanda 1-0 kazanılan Ankaragücü maçının ardından yeniden 11'deki yerini aldı. Stoperde Becao ile birlikte forma giyen Ganalı futbolcu, son derece iyi bir performans gösterdi. Rakiplerine geçit vermeyen 29 yaşındaki oyuncu, girdiği 11 ikili mücadelenin 9'unu kurtardı.