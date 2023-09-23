Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı mücadelelerde yenilgi yüzü görmeyerek inanılmaz bir seri yakaladı. Sarı lacivertli ekip, oynadığı mücadelelerde üst üste aldığı başarılı skorlarla tarihe geçmeyi başardı ve hocası İsmail Kartal, büyük bir takdir topladı.

FENERBAHÇE TAM GAZ DEVAM!



Avrupa'da ve Süper Lig'de yoğun maç trafiğini yarın Alanyaspor maçı ile sürdürecek olan Fenerbahçe'ye durmak yok! Samandıra'da dün Alanya deplasmanının hazırlıklarına başlayan sarı lacivertli ekip, bugün sabah saatlerinde çalışıp saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Alanya Gazipaşa Havalimanı'na hareket edecek. Kafilede sakatlıkları süren Cengiz Ünder ve Emre Mor olmayacak. Ankaragücü maçında iki sarı kart görüp cezalı duruma düşen, cezasını Antalya karşısında tamamlayan İsmail Yüksek de kadroda yer alacak.

TARİHİ BAŞARILAR GELİYOR!



Sarı lacivertlilerin Avrupa macerası büyük şovla devam ediyor. Nordsjaelland maçını da zorlanmadan kazanan Kanarya, tarihi bir seri yakaladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; Avrupa Kupaları'nda Fenerbahçe tarihinde 6'da 6 yapan ilk hoca olmuştu, ayrıca geçen sezon Sevilla galibiyetiyle birlikte sarı lacivertliler, Avrupa Kupaları'nda üst üste 7 maç kazanan ilk Türk takımı olmayı da başarmıştı. Nordsjaelland zaferiyle Avrupa'da 8'de yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, kendi rekorunu da geliştirmiş oldu. Takım olarak elde edilen bu rekorun yanı sıra İsmail Kartal da tarihe geçti.

VESELİNOVİC'TEN BU YANA...



1988-1989'da Todor Veselinovic, 1998-1999'da Joachim Löw, 2010- 2011'de Aykut Kocaman ve 2015- 2016'da Vitor Pereira bir sezonda üst üste 10 maç kazanmıştı. Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçını da kazanan İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak üst üste 11 maçtan galibiyetle ayrılan ilk hoca oldu. Geçen sezonun son 2 maçı da dahil olmak üzere, çıktığı üst üste 12 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe tarihinin en iyi serisini yaşıyor! Nordsjaelland'dan sonra Alanyaspor maçlarında da bu seri devam ederse Kanarya kendi rekorunu geliştirmiş olacak.