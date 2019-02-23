Kanarya’nın silahı Moses

AVRUPA’YA veda eden Fenerbahçe, tüm ağırlığını artık lige verirken, gözler de yarın oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren ve yeniden küme düşme hattına inmek istemeyen Sarı-Lacivertli takım, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ı yenerek, gelecek haftalarda tehlikeli günlerin uzağında kalmak istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal kritik Beşiktaş derbisinde takımını galibiyete ulaştırmak için planlarını yapıyor. Yanal’ın derbide hücumda özellikle Moses üzerinde durduğu öğrenildi. 3 forveti Slimani, Soldado ve Frey’den beklediği verimi alamayan, Ayew’in de performansından memmun kalmayan Yanal, Nijeryalı stara hazır ol emri verdi. Ara transferde kadroya katılan Moses. 3’ü ilk 11’de olmak üzere 6 maçta 353 dakika sahada kaldı. 1 gol atıp, 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu yüzde 85 pas ortalaması ile oynadı. Yanal’ın Moses’in hem pas, hem de şut özelliğinden yararlanmak istediği ve hücumu onun üzerine kuracağı belirtildi.