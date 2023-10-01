İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kanarya'nın taktiği belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor planı
Spor

Kanarya'nın taktiği belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor planı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında (bugün) sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Lige 6'da 6 ile devam eden sarı lacivertliler, sadece 1 kez mağlup olmuş Rizespor'a karşı planını yaptı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu akşam da en iyi oyunlarını sahaya yansıtıp 3 puanı almak için mücadele edecek. İşte detaylar...

Fanatik1 Ekim 2023 Pazar 09:44 - Güncelleme:
Kanarya'nın taktiği belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor planı
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in güçlü takımlarından olan Çaykur Rizespor'a karşı planını hazırladı.

ARALARINDAKİ 43. MÜCADELE

Süper Lig'e 1 sezonluk aranın ardından geri dönen Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 42 kez karşılaştı. Sarı lacivertliler 27 kez galip geldi, Karadeniz ekibi 7 kez kazandı, 8 mücadele berabere sonuçlandı. İstanbul'da Rize, rakibine 21 kez konuk olurken, 16 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet yaşadı. Rize son zaferini, 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0'lık sonuçla aldı.

FENERBAHÇE'DE MORALLER TAVAN...

Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalitesi ligin üzerinde" demişti. Haklı da... İki devin de kadro değerleri 200 milyon Euro'nun üzerinde. Beşiktaş ve Trabzonspor, maddi olarak ezeli rakiplerinin hemen hemen yarısı kadarlar. Kanarya'nın bugün karşılaşacağı rakibi Rizespor'un takım değeri, 27 milyon Euro civarı. Sarı lacivertlilerde moraller tavan yapmış durumda. Başakşehir karşısında ilk 20 dakikada ortaya konan oyun, mükemmeldi.

BAŞ MİMARI KARTAL'DIR

Jorge Jesus'la boşa heba edilen sezonun ardından İsmail Kartal, takımda harika bir denge kurmuş durumda. Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 13 resmi (6'sı lig) maçının hepsini kazandı ve bu başarının baş mimarı kesinlikle Kartal'dır. Kadro çok dengeli ve yıldızlarla dolu... Maçı çözecek, skora katkı verecek isimler çok fazla. Örneğin; Dzeko ya da Tadic mi gününde değil, bu kez Szymanski, Fred ya da İrfan Can gibi diğer yıldızlar ortaya çıkabiliyor. Rizespor, İlhan Palut önderliğinde ilk haftada Adana Demir'e kaybettikten sonra hiç mağlup olmadı.

DEPLASMANDA 5 GOL YEDİLER

Bugün, Başakşehir'in oynadığı tarz gibi Kadıköy'de Rize oynamayacaktır. Fenerbahçe, karşısında daha kontrollü ve fiziksel anlamda daha güçlü bir rakip bulacaktır. Ancak unutmadan; Rize'nin bu sezon 3 deplasmanda 5 gol yemesi (Evinde 1 gol yedi), böyle bir maç öncesi hiç de iyi bir istatistik değil. Fener ise iç sahada ligde 9 gol attı. Sonuç olarak Kadıköy'de taraftar desteğini sonuna kadar hissedecek Kanarya, ilk dakikadan itibaren baskıyla başlar ve çabuk sonuç almaya çalışır. Kağıt üzerinde net favori olan Kartal'ın ekibi erken skoru bulursa da rahat bir şekilde 90 dakikayı tamamlar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.