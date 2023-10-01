Fenerbahçe, Süper Lig'in güçlü takımlarından olan Çaykur Rizespor'a karşı planını hazırladı.

ARALARINDAKİ 43. MÜCADELE



Süper Lig'e 1 sezonluk aranın ardından geri dönen Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 42 kez karşılaştı. Sarı lacivertliler 27 kez galip geldi, Karadeniz ekibi 7 kez kazandı, 8 mücadele berabere sonuçlandı. İstanbul'da Rize, rakibine 21 kez konuk olurken, 16 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet yaşadı. Rize son zaferini, 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0'lık sonuçla aldı.

FENERBAHÇE'DE MORALLER TAVAN...



Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalitesi ligin üzerinde" demişti. Haklı da... İki devin de kadro değerleri 200 milyon Euro'nun üzerinde. Beşiktaş ve Trabzonspor, maddi olarak ezeli rakiplerinin hemen hemen yarısı kadarlar. Kanarya'nın bugün karşılaşacağı rakibi Rizespor'un takım değeri, 27 milyon Euro civarı. Sarı lacivertlilerde moraller tavan yapmış durumda. Başakşehir karşısında ilk 20 dakikada ortaya konan oyun, mükemmeldi.

BAŞ MİMARI KARTAL'DIR



Jorge Jesus'la boşa heba edilen sezonun ardından İsmail Kartal, takımda harika bir denge kurmuş durumda. Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 13 resmi (6'sı lig) maçının hepsini kazandı ve bu başarının baş mimarı kesinlikle Kartal'dır. Kadro çok dengeli ve yıldızlarla dolu... Maçı çözecek, skora katkı verecek isimler çok fazla. Örneğin; Dzeko ya da Tadic mi gününde değil, bu kez Szymanski, Fred ya da İrfan Can gibi diğer yıldızlar ortaya çıkabiliyor. Rizespor, İlhan Palut önderliğinde ilk haftada Adana Demir'e kaybettikten sonra hiç mağlup olmadı.

DEPLASMANDA 5 GOL YEDİLER



Bugün, Başakşehir'in oynadığı tarz gibi Kadıköy'de Rize oynamayacaktır. Fenerbahçe, karşısında daha kontrollü ve fiziksel anlamda daha güçlü bir rakip bulacaktır. Ancak unutmadan; Rize'nin bu sezon 3 deplasmanda 5 gol yemesi (Evinde 1 gol yedi), böyle bir maç öncesi hiç de iyi bir istatistik değil. Fener ise iç sahada ligde 9 gol attı. Sonuç olarak Kadıköy'de taraftar desteğini sonuna kadar hissedecek Kanarya, ilk dakikadan itibaren baskıyla başlar ve çabuk sonuç almaya çalışır. Kağıt üzerinde net favori olan Kartal'ın ekibi erken skoru bulursa da rahat bir şekilde 90 dakikayı tamamlar.