Kanarya’nın yeni gözdesi Leroy Fer
TRANSFERDE birçok alternatif isim üzerinde duran Fenerbahçe’nin Swensea City’de forma giyen Leroy Fer için atağa kalktığı ileri sürüldü.
- StarSpor
İngiliz ve İtalyan basınında da yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler 10 numara mevkisinde oynayan Hollandalı futbolcu için devreye girdi. Sözleşmesi sezon sonu biteceği için Kanarya’nın maliyeti fazla yükseltmeden bu oyuncuyu kadrosuna katabileceği belirtildi. Yanal’ın olumlu rapor verdiğ Fer Swensea’de bu sezon 23 maçta görev yaptı, 1 gol atıp, 3 asist yaptı.
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