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Spor

Kanarya'ya Arsenal'den orta saha! Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi

Yeni sezon çalışmalarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe orta saha transferi için yeni ismi Arsenal'de buldu. Sarı lacivertli ekip, Londra ekibinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Jorginho'nun şartlarını sordu. İşte detaylar...

TRT Spor4 Ağustos 2023 Cuma 21:12 - Güncelleme:
Kanarya'ya Arsenal'den orta saha! Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi
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Orta saha için oyuncu arayışları sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızını gündemine aldı.

Krunic ve Dominguez için görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler bu kez rotayı İngiltere'ye çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen İtalyan orta saha Jorginho için kulübüne oyuncunun şartlarını sordu.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Londra ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncu, bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 11.5 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki yıldız yeni sezonda Londra'dan ayrılmayı hedefliyor.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 2021 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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