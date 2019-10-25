Kanarya’ya ikinci Kosovalı

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BAŞKANLIĞA geldikten sonra altyapının önemine dikkat çeken Ali Koç, Fenerbahçe’ye genç isimleri katmaya devam ediyor.

Birçok genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan Sarı-Lacivertliler’in sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç’in yakaladığı başarının ardından takıma yeni bir Kosovalı oyuncu transferi gündeme geldi. Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor U19 takımında forma giyen 2000 doğumlu Fatlind Azizi için girişimlere başladı. Kosova basını Azizi’nin transferi ile ilgili haberleri sayfalarına taşırken, “Fenerbahçe’ye 2. Kosovalı geliyor” ifadelerine yer verdi.Orta alanda görev yapan Azizi’nin Fenerbahçe formasını giyerek, kulüp amblemi önünde çektirdiği fotoğraflar da sosyal medyaya düştü.