Kanarya’ya Yunan kanat

TRANSFERDE hareketli günler geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe için bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını Fortuna Sittard’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi PAOK’ta olan sol kanat oyuncusu Lazaros Lamprou ile Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiğini yazdı. 21 yaşındaki Lamprou sol kanat olmasına rağmen sağ kanatta ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Bu özelliğiyle Kanarya’nın bu sezon çok yönlü oyuncu arayışı prensibine de uyuyor. Sittard’da bu sezon 24 maça çıkan ve 7 gol atıp, 8 asist yapan Yunan oyuncu için Sarı-Lacivertli yönetimin 2 milyon euro bütçe ayırdığı belirtildi.