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Spor

Kante: EURO 2024'te üzerime düşeni yapacağım

İki yıllık aradan sonra EURO 2024 için Fransa Milli Takımı'na davet alan N'Golo Kante, açıklamalarda bulundu.

2 Haziran 2024 Pazar 18:28 - Güncelleme:
Kante: EURO 2024'te üzerime düşeni yapacağım
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Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante, 2 yılın ardından milli takıma davet edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

N'Golo Kante yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar ve kaybettiğim finaller nedeniyle Chelsea'de durumum çok karmaşıktı. Ancak hala aynı ruh halindeyim." ifadelerini kullandı.

Fizik durumu hakkında konuşan Fransız oyuncu, "Bu sezon çok fazla maç oynadım, neredeyse tüm sezon forma giydim, hazırım. Üzerime düşeni yapacağımı düşünüyorum." dedi.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin sorulması üzerine Kante, "Henüz açıklanan bir şey yok. Önümüzdeki günlerde göreceğiz" açıklamasını yaptı.

  • NGolo Kante
  • Fransa Milli Takımı
  • EURO 2024

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