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Spor

Kante resmen Al Ittihad'da!

Suudi Arabistan takımı Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu..

21 Haziran 2023 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Kante resmen Al Ittihad'da!
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu..

Karim Benzema'yı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, bir Fransız yıldızın transferini daha açıkladı.

Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak.

Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.

KANTE'NİN CHELSEA KARİYERİ

Yıldız futbolcu N'Golo Kante Chelsea forması ile toplamda 271 karşılaşmada forma giyerken 13 gol 16 asist yapma başarısı gösterdi.

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