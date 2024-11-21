KAP açıklaması geldi

Süper Lig devlerinin güncel borçları belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, kulübün mevcut borcunu KAP'a bildirdi.

GALATASARAY'IN BORCU

Galatasaray'ın borcu açıklandı. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla güncel borcunun 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 lira olduğunu KAP'a bildirdi.

Öte yandan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kar açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU

Beşiktaş Kulübü, 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu KAP'a bildirdi. Beşiktaş, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 153 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.

TRABZONSPOR'UN BORCU

Trabzonspor'un 31 Ağustos 2024 itibarıyla günce borcu 10 Milyar 357 Milyon 387 bin 711 TL olarak açıklandı.