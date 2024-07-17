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Spor

KAP açıklaması geldi! İşte Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödeneceği bildirildi. İşte detaylar...

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
KAP açıklaması geldi! İşte Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye maliyeti
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Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada ise "İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli Kulübüne toplam 8 milyon avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli Kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi.

  • Allan Saint-Maximin
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