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Spor

KAP açıklaması geldi! Jose Mourinho'nun maaşı resmen duyuruldu

Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

5 Haziran 2024 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
KAP açıklaması geldi! Jose Mourinho'nun maaşı resmen duyuruldu
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Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli hocanın maaşını da açıkladı.

MOURINHO'DAN FENEBRAHÇE'YE 2 YILLIK İMZA

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Jose Mourinho'nun maliyeti için, "Sayın Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 15 milyon euro teklif etti. Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 milyon euro karşılığında anlaştık. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu." ifadelerini kullanmıştı.

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