Kaplan lakaplı rekortmen golcü

BABASI da futbolcu olan (Radamel Garcia) Falcao, ismini Brezilyalı efsane oyuncu Paulo Roberto Falcao’dan aldı. 11 yaşında Ajax tarafından denendi ama beğenilmedi. 13 yaşında Kolombiya 2. Lig takımı Lanceros Boyaca ile ilk kontratını imzaladı. 28 Ağustos 1999’da, henüz 13 yaş 199 günlük iken ilk profesyonel maçına çıktı. U17 Milli Takımı’nda oynarken River Plate’in dikkatini çekti. Burada taraftarlar kendisine ‘El Tigre - Kaplan’ lakabını taktı. Ardından Porto’ya transfer oldu. 2010- 11’de 17 golle Avrupa Ligi sezonluk gol rekorunu kırarken, kupayı takımına kazandırdı. Ardından 45 milyon euroya Atletico Madrid’e gelerek o dönem kulüp tarihinin transfer rekorunu kırdı. O sezon Atletico Madrid ile de Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanırken, bunu iki sene üst üste iki farklı takımda başaran ilk isimdi. Chelsea’ye karşı kazanılan Süpe Kupa maçında hat-trick yaptı ve tarihte buhu gerçekleştiren ilk isim oldu.