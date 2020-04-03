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Spor

Kaptan Emre Belözoğlu duyurdu! ''Bu sezon son''

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, koronavirüs nedeniyle geçirdiği karantina günlerinden, gelecek planlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda futbolu bırakacağının sinyallerini veren deneyimli kaptan, EURO 2020'nin ertelenmesinden dolayı büyük bir hayalini gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

03 Nisan 2020 Cuma 11:07 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:07
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Belözoğlu'nun da gelecek planlarını değiştirdi. Deneyimli kaptan, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda sezon sonunda futbola veda edeceğinin sinyallerini verdi.

Koronavirüs nedeniyle evinde karantina altında olan Belözoğlu, "Bu karantina günleri benim için çok sıkıcı geçmiyor. Zira ben zaten hayatının büyük bir bölümünü evinde yaşayan bir insanım. Ailemle bir arada olmak keyifli ama gerek dünya gerek ülkemiz insanı için endişelenmek hepimizi üzüyor. Bir an önce dünya ve ülkemiz bu süreci atlatsın diye dua ediyoruz. Bir de yeşil sahaları, taraftarımızı ve Samandıra'da idman yapmayı çok özledim. Bu süreçte sadece 2-3 kez kulübe gittim, onun haricinde hiç dışarı çıkmadım." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İSTEMİŞTİM"

EURO 2020'nin ertelenmesinden dolayı turnuvada boy gösteremeyeceğini dile getiren 39 yaşındaki futbolcu, "Futbol için konuşmam gerekirse tabii ki üzgünüm. Çok istemiştim Avrupa Şampiyonası'nda olmayı. Ama nasip değilmiş. Ancak kendim için ne kadar üzgünsem, sakatlığı bulunan ve bu yaza yetişemeyecek kardeşlerim içinde bir o kadar mutluyum. 2021'de hepsi oynayacak ve dünya onlar sayesinde Türkiye'yi konuşacak. Allah hayallerimin ötesinde bir kariyer nasip etti. Onların da benden daha güzelini yaşamalarını isterim." dedi.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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