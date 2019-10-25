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Kaptan Selçuk derbi kaçırmadı

CİM-BOM’UN kaptanı Selçuk İnan, yarınki maç öncesi kaleci Fernando Muslera ile birlikte Beşiktaş’a karşı en fazla forma giyen futbolcular arasında ilk sırada yer alıyor.

  • Star Spor
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2011-2012 sezonunda Sarı-Kırmızılı takıma katılan Selçuk, şu ana kadar Kartal’a karşı 19 derbiye çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 10 galibiyet sevinci yaşarken, sahadan 4 kez beraberlik, 5 defa da mağlubiyetle ayrıldı.

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