Kaptan Selçuk derbi kaçırmadı

2011-2012 sezonunda Sarı-Kırmızılı takıma katılan Selçuk, şu ana kadar Kartal’a karşı 19 derbiye çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 10 galibiyet sevinci yaşarken, sahadan 4 kez beraberlik, 5 defa da mağlubiyetle ayrıldı.