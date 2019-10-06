Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarı önünde neredeyse tek kale oynadığı Antalyaspor mücadelesini kaybetti. Ve bu iç sahadaki 15 maçlık serinin de sona ermesi anlamına geliyordu. Haliyle soyunma odasında üzüntü hâkimdi. Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde toplantı gerçekleştirildi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede önemli mesajlar verildi. Öncelikli olarak söz alan Jailson, goldeki hatasından dolayı tüm takım arkadaşlarından özür diledi. Brezilyalı oyuncuya arkadaşlarından destek geldi.

Telafi edeceğiz

Ve devamında söz 39 yaşında olan Fenerbahçe camiasının istek ve beklentilerini yakından bilen kaptan Emre Belözoğlu üzgün olan arkadaşlarına "Hepiniz başınızı dik tutun" dedi. Sarı-lacivertli oyuncu sonrasında bir çok istatistikte bu ligin en iyi ekibi olduklarını vurgulayarak "Hatalarımızdan ders alacağız ve millî aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Hep birlikte şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi. Teknik ekip de bu zirveden mutlu oldu

Rakamlar yalan söylüyor

Sarı-lacivertliler ligde en fazla topa sahip olan, isabetli pas yapan, rakip ceza sahasında topla buluşan, şut çeken, net gol pozisyonuna giren, en yüksek pas yüzdesine sahip takım. Ancak gelin görün ki bu istatistikler sonuca yansımıyor. Tüm bu rakamlara rağmen 7 haftada 11 puan alınabildi ve 11 gol atıldı.

Acı Jailson!

F.Bahçe'nin en büyük problemi bireysel hatalar... Sarı-lacivertliler ligde kalesinde gördüğü 7 golün 6'sı bireysel hatalardan... Ki öne çıkan isim de Jailson. Ersun Yanal'ın stoperde görevlendirdiği Brezilyalı orta saha Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında hata yaptı ve bu da kalede golle sonuçlandı.