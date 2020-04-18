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Spor

Menemenspor'da Taşkın Çalış ile sözleşme görüşmeleri başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı Taşkın Çalış'la masaya oturdu.

DHA18 Nisan 2020 Cumartesi 14:18 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 14:18
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Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcuyla mukavele yenilemek isteyen sarı-lacivertlilerin ilk görüşmede olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Son 3 sezondur İzmir temsilcisinde görev alan deneyimli futbolcunun da Menemenspor’da kalmaktan yana olduğu, en kısa sürede sözleşmenin uzatılacağı açıklandı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Taşkın’ın takıma çok önemli katkılar verdiğini belirterek, “Kaptanımız hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir insan. Futbolculuğuna zaten sözümüz yok. Kendisinden çok memnunuz. Gelecek sezon için iskelet kadromuzu korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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